Денисова требует от РФ сведения о задержанных за "подготовку теракта в Керчи" подростках

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова призвала Российскую Федерацию предоставить официальные сведения в отношении задержанных подростков, которые якобы готовили теракт в Керчи, а именно: анкетные данные, основания задержания и их процессуальный статус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

Кроме того, она обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москалькової с просьбой проверить соблюдение права задержанных граждан Украины на надлежащее содержание, справедливый суд и защиту.

Также Денисова призвала UNICEF и представителей международных правозащитных организаций содействовать соблюдению прав задержанных несовершеннолетних на время проведения процессуальных действий в отношении их.

Напомним, сотрудники ФСБ России в Керчи задержали двух подростков, которые якобы готовили теракты в образовательных учреждениях. В частности, в ходе обысков у них изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.

Кроме того, 17 октября 2018 года состоялось массовое убийство в Керченском политехническом колледже. В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек из числа учащихся и персонала, включая нападавшего, пострадали 67 человек. Инцидент является крупнейшим по числу жертв массовым убийством в учебном заведении в новейшей истории Европы.