Деньги на вакцину от COVID в случае необходимости выделят дополнительно, - Радуцкий

По состоянию на сегодня в проекте государственного бюджета на 2021 год на закупку вакцины от коронавируса заложено 2,6 миллиарда гривен. Однако в случае необходимости средства на закупку вакцины выделят отдельно.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Сегодня было совещание у президента. На совещании министр финансов и премьер-министр заверили президента, что как только встанет вопрос дополнительных средств, которые нужны (на закупку вакцины от коронавируса - ред.), деньги будут переведены с других статей. Не будет вопроса с закупкой дополнительных вакцин", - пояснил он.

Напомним, Национальная служба здоровья Украины предупреждала, что в проекте государственного бюджета на 2021 год на вакцинацию от коронавируса заложена недостаточная сумма средств.

Также РБК-Украина писало, что Украина получит бесплатно 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX. Этого количества вакцины хватит для 4 млн населения.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 11 декабря оче-видцы рассказывают, через какие ужасы проходят пленные в ОРДЛО. Также гости студии, среди которых Михеил Саакашвили, Алексей Данилов, Игорь Кузин, Михаил Радуцкий и другие, дискутируют на тему жесткого карантина в Украине из-за пандемии коронавируса, обсуждают российскую вакцину и не только.

"Свобода слова Савика Шустера" от 11 декабря

Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" министр здравоох-ранения Максим Степанов рассказал о том, насколько готова инфраструктура для проведения массовой вакцинации.

Максим Степанов

Также биолог-генетик Александр Коляда рассказал о технологиях, которые использовались при создании вакцин против коронавируса.

Александр Коляда

А заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград прокомментировала страхи родителей, связанные с вакцинацией.

Наталья Виноград

Не обошлось и без скандалов. Так, например, предлагаем посмотреть на спор между на-родным депутатом Алексеем Гончаренко и министром Максимом Степановым о финансировании по проведению вакцинации в Украине.

Степанов и Гончаренко

Еще на прошлой неделе председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического раз-вития Дмитрий Наталуха рассказал про налоговые инициативы, которые спровоцировали протесты ФОПов, и о том, почему власть изменила свою позицию относительно их внедре-ния.

Дмитрий Наталуха