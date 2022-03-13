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Все деньги остались на картах: НБУ опроверг очередной абсурдный фейк

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Украина, Воскресенье 13 марта 2022 15:21
Все деньги остались на картах: НБУ опроверг очередной абсурдный фейк Фото: НБУ опроверг очередной фейк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины опроверг информацию из социальных сетей о том, что деньги с платежных карт надо было снять наличными 12 марта. Якобы из-за того, что 12 марта работала система электронных платежей Национального банка (СЭП), а в последующие дни этого уже нельзя будет сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Сегодня уже 13 марта, соответственно вы можете убедиться, что ваши деньги целы и невредимы, а банкоматы и терминалы работают как обычно", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, на самом деле СЭП работает ежедневно - 23 часа и семь дней в неделю. Рабочий день в СЭП влияет только на дату отражения проведенных операций в балансе банков. А операции с платежными карточками, такие как снятие наличных и безналичная оплата товаров или услуг, не обрабатываются в СЭП, они проводятся через отдельные платежные системы (Mastercard, Visa, ПРОСТІР и др.).

В то же время даже в выходные и ночью платежные системы Mastercard, Visa, ПРОСТІР, а соответственно и банкоматы и терминалы работают, независимо от рабочего времени банков.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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