UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Деньги и образование: РФ ищет способы втягивания белорусов в войну против Украины

Фото: белорусских военных пытаются склонить к войне против Украины (twitter com armscontrol_rus)
Автор: Илона Свиридова

Российские власти ищут новые способы втягивания белорусов в войну России против Украины. В частности, предлагают им деньги и бесплатное военное образование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного разведывательного управления Минобороны.

По данным украинской разведки, спецслужбы РФ проводят индивидуальные беседы с рядовым составом белорусской армии, чтобы склонить к участию в войне, в том числе в составе Вооруженных сил России.

"За выполнение "специальных задач" белорусам предлагается денежное довольствие в размере 1000-1500 долларов в месяц. В дополнение - льготное обучение в российских военных вузах (например, Рязанское воздушно-десантное командное училище). В частности, такие случаи зафиксированы в подразделениях 103 воздушно-десантной дивизии ВС Беларуси и Гомельской пограничной группе", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным разведки, среди белорусских военных отмечается очень низкий уровень мотивации для участия в боевых действиях. А те, кто согласился, исключаются из списков личного состава своих подразделений.

Также сообщается, что продолжаются споры в кругах высшего военно-политического руководства Беларуси насчет участия в войне против Украины. Личный состав, который отказывается, проверяют на связи с оппозицией, а нелояльных командиров меняют на россиян.

Напомним, ранее государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что белорусская армия не будет принимать участие в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВойна России против Украины