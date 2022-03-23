Деньги и образование: РФ ищет способы втягивания белорусов в войну против Украины

По данным украинской разведки, спецслужбы РФ проводят индивидуальные беседы с рядовым составом белорусской армии, чтобы склонить к участию в войне, в том числе в составе Вооруженных сил России.

"За выполнение "специальных задач" белорусам предлагается денежное довольствие в размере 1000-1500 долларов в месяц. В дополнение - льготное обучение в российских военных вузах (например, Рязанское воздушно-десантное командное училище). В частности, такие случаи зафиксированы в подразделениях 103 воздушно-десантной дивизии ВС Беларуси и Гомельской пограничной группе", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным разведки, среди белорусских военных отмечается очень низкий уровень мотивации для участия в боевых действиях. А те, кто согласился, исключаются из списков личного состава своих подразделений.

Также сообщается, что продолжаются споры в кругах высшего военно-политического руководства Беларуси насчет участия в войне против Украины. Личный состав, который отказывается, проверяют на связи с оппозицией, а нелояльных командиров меняют на россиян.