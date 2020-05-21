День вышиванки: красивые поздравления в открытках и стихах с любимым праздником

В День вышиванки украинцы устраивают флешмобы, демонстрируя всему миру красивые национальные наряды
Всемирный день вышиванки в 2020 году все украинки и украинцы отпразднуют сегодня, 21 мая. Этот день ежегодно отмечается в третий четверг мая. Сегодня каждый из нас сможет приобщиться к традиции и достать из шкафа этот прекрасный атрибут нашей истории - вышитую сорочку, юбку или платье-вышиванку.
В Украине традиция надевать вышиванки в третий четверг мая пришла с Черновицого национального университета имени Юрия Федьковича, где с 2006 года студенты начали приходить на пары в национальной одежде в этот день.
Хотя сегодня мы проведем День вышиванки на карантине, это не помешает большому флешмобу в соцсетях, где украинки и украинцы через фото смогут показать всему миру эту прекрасную часть украинской истории. Styler предлагает красивые открытки и поздравления в стихах и прозе, которыми можно напомнить друзьям и родным об одном из самых красивых украинских праздников.
Усе навколо завмирає,
Коли вдягаю вишиванку.
Лиш серце радісно палає,
Мов промінь сонця на світанку.
Коли вдягаю вишиванку,
Немов в любові признаюся
Своїй країні ніжно й палко,
Вдягну і Господу молюся.
Одягну я зранку
Білу вишиванку,
Заплету у косу
Я червоний мак,
Вмиюся росою
З зілля на світанку
І піду міжду люди так.
Хай усі навколо
День новий стрічають,
Хай співають гучно
Радісних пісень,
Бо сьогодні свято
(Українці знають!),
Й весело святкують
Вишиванки День!
Сорочку мати сину вишивала
І душу, й серце в вишивку вкладала.
Як пам'яті народної відлунки,
На полотні з'являлись візерунки,
Де кожен хрестик - то життєві миті...
Мережила по білому блакиттю,
Лягала ниточка до ниточки мрійливо -
Дитині б долю вишити щасливу,
Щоб оберегом стала для синочка
Руками неньки вишита сорочка.
Вишиванка, вишиванка,
одягну її я зранку,
гарно причешуся,
радісно всміхнуся.
Бо сьогодні свято
будем святкувати
і пісень співати.
На весь світ казати,
бо у нашої Вишиваночки
сьогодні святечко.
Я вишию на полотні любов
Червоними нитками що, мов кров
І голкою я поведу життя,
Це буде наче каяття.
Любити я не присягалась,
Я просто голкою вела.
Повір, я навіть не старалась,
Вагатись також не могла.
Одна за одною нитками
Відтворювалось забуття:
Усі стежки, що називала я шляхами
І та єдина стежка в майбуття.
Я вишию на полотні розлуку,
Самотнім криком журавлів.
У вишиванці відтворились звуки,
Мов у сльозах вода дощів.
Я вишию на полотні печаль,
Що все ж веде до здійснення бажання,
Немов в останнє я погляну в даль,
Побачивши небес зітхання.
Дрібною голкою по полотні
Я поведу стежину в майбуття.
То буде гарно, наче в сні,
Я вишию на полотні життя.
Поздравляю с важным украинским праздником, Днем вышиванки! В этот день важно вспомнить о наших корнях. Ведь украинский народ - сильный, независимый и имеет прекрасные традиции. Давайте их продолжать и развивать!
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Поздравляем с искренним и красивым праздником - Днем Вышиванки. Давайте вспомним про нашу милую Украину, своих прадедов и традиции. Наша история - это наше будущее. Будем любить ее и защищать.
День вышиванки 2020 (фото: pixabay.com)
В День вышиванки хочу пожелать мира и согласия в ваших домах и сердцах. Пусть ваш патриотизм помогает защищать Украину и делать ее целостной, успешной. Помните, что мы –- Украинцы и сможем все.
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Автор: Ирина Мельник