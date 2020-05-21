День вышиванки: красивые поздравления в открытках и стихах с любимым праздником

День вышиванки 2020 (фото: РБК-Украина)

В День вышиванки украинцы устраивают флешмобы, демонстрируя всему миру красивые национальные наряды

Всемирный день вышиванки в 2020 году все украинки и украинцы отпразднуют сегодня, 21 мая. Этот день ежегодно отмечается в третий четверг мая. Сегодня каждый из нас сможет приобщиться к традиции и достать из шкафа этот прекрасный атрибут нашей истории - вышитую сорочку, юбку или платье-вышиванку.

В Украине традиция надевать вышиванки в третий четверг мая пришла с Черновицого национального университета имени Юрия Федьковича, где с 2006 года студенты начали приходить на пары в национальной одежде в этот день.

Хотя сегодня мы проведем День вышиванки на карантине, это не помешает большому флешмобу в соцсетях, где украинки и украинцы через фото смогут показать всему миру эту прекрасную часть украинской истории. Styler предлагает красивые открытки и поздравления в стихах и прозе, которыми можно напомнить друзьям и родным об одном из самых красивых украинских праздников.

Поздравления, открытки и картинки с Днем вышиванки

Усе навколо завмирає,

Коли вдягаю вишиванку.

Лиш серце радісно палає,

Мов промінь сонця на світанку.

Коли вдягаю вишиванку,

Немов в любові признаюся

Своїй країні ніжно й палко,

Вдягну і Господу молюся.

Одягну я зранку

Білу вишиванку,

Заплету у косу

Я червоний мак,

Вмиюся росою

З зілля на світанку

І піду міжду люди так.

Хай усі навколо

День новий стрічають,

Хай співають гучно

Радісних пісень,

Бо сьогодні свято

(Українці знають!),

Й весело святкують

Вишиванки День!

Сорочку мати сину вишивала

І душу, й серце в вишивку вкладала.

Як пам'яті народної відлунки,

На полотні з'являлись візерунки,

Де кожен хрестик - то життєві миті...

Мережила по білому блакиттю,

Лягала ниточка до ниточки мрійливо -

Дитині б долю вишити щасливу,

Щоб оберегом стала для синочка

Руками неньки вишита сорочка.

Вишиванка, вишиванка,

одягну її я зранку,

гарно причешуся,

радісно всміхнуся.

Бо сьогодні свято

будем святкувати

і пісень співати.

На весь світ казати,

бо у нашої Вишиваночки

сьогодні святечко.

Я вишию на полотні любов

Червоними нитками що, мов кров

І голкою я поведу життя,

Це буде наче каяття.

Любити я не присягалась,

Я просто голкою вела.

Повір, я навіть не старалась,

Вагатись також не могла.

Одна за одною нитками

Відтворювалось забуття:

Усі стежки, що називала я шляхами

І та єдина стежка в майбуття.

Я вишию на полотні розлуку,

Самотнім криком журавлів.

У вишиванці відтворились звуки,

Мов у сльозах вода дощів.

Я вишию на полотні печаль,

Що все ж веде до здійснення бажання,

Немов в останнє я погляну в даль,

Побачивши небес зітхання.

Дрібною голкою по полотні

Я поведу стежину в майбуття.

То буде гарно, наче в сні,

Я вишию на полотні життя.

Поздравляю с важным украинским праздником, Днем вышиванки! В этот день важно вспомнить о наших корнях. Ведь украинский народ - сильный, независимый и имеет прекрасные традиции. Давайте их продолжать и развивать!

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Поздравляем с искренним и красивым праздником - Днем Вышиванки. Давайте вспомним про нашу милую Украину, своих прадедов и традиции. Наша история - это наше будущее. Будем любить ее и защищать.

День вышиванки 2020 (фото: pixabay.com)

В День вышиванки хочу пожелать мира и согласия в ваших домах и сердцах. Пусть ваш патриотизм помогает защищать Украину и делать ее целостной, успешной. Помните, что мы –- Украинцы и сможем все.

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Автор: Ирина Мельник