За день в Украине вакцинировали против коронавируса почти 150 тысяч человек

За пятницу, 8 октября, в Украине 148 735 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получил 73 961 человек, полностью иммунизированы - 74 774 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
В течение суток работали: 962 мобильные бригады, 3 153 пункта прививки; 350 центров вакцинации.
От начала вакцинальной кампании привито 7 495 413 человек, из них получили одну дозу - 7 495 411 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 083 379 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 578 790 прививок.
Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы", по состоянию на конец августа 2021 года не планируют в ближайшее время вакцинироваться от коронавируса 56,5% взрослых украинцев. Собираются сделать прививку 25,1% опрошенных.