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За день в Украине вакцинировали против коронавируса почти 150 тысяч человек

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Украина, Суббота 09 октября 2021 09:03
За день в Украине вакцинировали против коронавируса почти 150 тысяч человек Фото: еще 150 тысяч украинцев получили прививку от COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За пятницу, 8 октября, в Украине 148 735 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получил 73 961 человек, полностью иммунизированы - 74 774 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

За день в Украине вакцинировали против коронавируса почти 150 тысяч человек

В течение суток работали: 962 мобильные бригады, 3 153 пункта прививки; 350 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 7 495 413 человек, из них получили одну дозу - 7 495 411 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 083 379 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 578 790 прививок.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы", по состоянию на конец августа 2021 года не планируют в ближайшее время вакцинироваться от коронавируса 56,5% взрослых украинцев. Собираются сделать прививку 25,1% опрошенных.

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