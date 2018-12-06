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День святой Екатерины: что нужно, а что нельзя делать

STYLERЖизнь    06.12.2018 - 09:00
День святой Екатерины: что нужно, а что нельзя делать
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В День Екатерины женщины просят святую о семейном благополучии, а молодые девушки гадают на суженого

7 декабря отмечается День Екатерины, когда православные вспоминают святую великомученицу из Александрии. Что можно, а что нельзя делать в Катеринин день, традиции и приметы праздника - в материале Styler.

День Екатерины: как провести праздник

Святая Катерина в христианской вере известна как "невеста Христова". Однажды юной девушке приснился сон, в котором Сын Божий подарил ей обручальное кольцо. С тех пор Екатерина начала проповедовать христианство, за что и была казнена в очень юном возрасте (17 лет).

В народе всегда считали ее покровительницей женщин, невест и беременных. Поэтому издавна 7 декабря принято обращаться к святой с просьбами о семейном благополучии, взаимной любви, здоровье детей. При молитве у образа святой обязательно зажигали три свечи.

Главной традицией в День Екатерины всегда было гадание на суженого. Для этого использовались все подручные средства: корочку хлеба клали под подушку, чтобы возлюбленный явился во сне, зазывали судьбу с горшочком каши на крыльце, ставили в воду веточку вишни и ждали, когда она зацветет (если бутоны появлялись до Рождества - к скорому замужеству).

В День Екатерины гадают на любовьФото: В День Екатерины гадают на любовь (pixabay.com)

Что нельзя делать в День Екатерины

Праздник 7 декабря приходится на период Рождественского поста, с этим и связаны главные запреты дня.

  • Среди угощений в День Екатерины на столе должна быть только постная пища. В давние времена традиционными праздничными блюдами были борщ, каша и ржаной хлеб.
  • 7 января запрещено тяжело работать физически, заниматься рукоделием. 
  • Особая примета гласит, что запрет на работу в этот день облегчит роды беременным девушкам.
  • В праздник Катерины нельзя разводить костры, топить печи и разжигать камины, чтобы "жизнь не задымилась".
  • Не стоит забывать о трех свечах у образа святой. По примете, если их не зажечь, "род прервется".
  • Под запретом в Катеринин день - шумные гуляние, а также употребление алкоголя.

Праздник Катерины открывает сезон катания на санкахФото: Праздник Катерины открывает сезон катания на санках (pixabay.com)

Приметы 7 декабря

Народное название праздника - Катерина Санница. К этому дню устанавливаются зимние морозы, поэтому в старину с Катерины начинали ездить на санях ямщики, прокладывали санные пути между деревнями, на санках катались с горок дети. Наиболее известные приметы 7 декабря связаны с погодой:

  • Если на Катерину небо ясное - зима будет морозной.
  • Если стоит теплая погода - морозы ударят только через десять дней на Варвару.
  • Виден ореол вокруг луны в ночь на Катерины - к сильным морозам.
  • Екатеринин день пришел, катанье на санях привел.
  • Если звезды на небе кажуться маленькими и почти не видны - к снегопаду.

Ранее мы рассказывали о главных правилах, запретах  и меню Рождественского поста, на который приходится День Екатерины.

Также 7 декабря празднуется Ханука - еврейский праздник с вкусными угощениями и веселыми традициями.

Видео: РБК-Украина

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