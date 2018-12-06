День святой Екатерины: что нужно, а что нельзя делать

В День Екатерины женщины просят святую о семейном благополучии, а молодые девушки гадают на суженого
7 декабря отмечается День Екатерины, когда православные вспоминают святую великомученицу из Александрии. Что можно, а что нельзя делать в Катеринин день, традиции и приметы праздника - в материале Styler.
Святая Катерина в христианской вере известна как "невеста Христова". Однажды юной девушке приснился сон, в котором Сын Божий подарил ей обручальное кольцо. С тех пор Екатерина начала проповедовать христианство, за что и была казнена в очень юном возрасте (17 лет).
В народе всегда считали ее покровительницей женщин, невест и беременных. Поэтому издавна 7 декабря принято обращаться к святой с просьбами о семейном благополучии, взаимной любви, здоровье детей. При молитве у образа святой обязательно зажигали три свечи.
Главной традицией в День Екатерины всегда было гадание на суженого. Для этого использовались все подручные средства: корочку хлеба клали под подушку, чтобы возлюбленный явился во сне, зазывали судьбу с горшочком каши на крыльце, ставили в воду веточку вишни и ждали, когда она зацветет (если бутоны появлялись до Рождества - к скорому замужеству).
Фото: В День Екатерины гадают на любовь (pixabay.com)
Праздник 7 декабря приходится на период Рождественского поста, с этим и связаны главные запреты дня.
Фото: Праздник Катерины открывает сезон катания на санках (pixabay.com)
Народное название праздника - Катерина Санница. К этому дню устанавливаются зимние морозы, поэтому в старину с Катерины начинали ездить на санях ямщики, прокладывали санные пути между деревнями, на санках катались с горок дети. Наиболее известные приметы 7 декабря связаны с погодой:
Ранее мы рассказывали о главных правилах, запретах и меню Рождественского поста, на который приходится День Екатерины.
Также 7 декабря празднуется Ханука - еврейский праздник с вкусными угощениями и веселыми традициями.
Видео: РБК-Украина