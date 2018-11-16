День работников радио, телевидения и связи: история праздника

Фото: День радио, телевидения и связи Украины 16 ноября (pixabay.com/smorazanm)

Интересные факты о создании радио и телевещания в Украине

16 ноября в Украине отмечается День работников радио, телевидения и связи 2018, благодаря професиональной работе которых зрители и слушатели могут оперативно узнавать новости со всего мира и в любой момент имеют доступ к интересующей информации.

Об истории праздника, а также о развитии информационных средств коммуникаций в Украине - в материале Styler.

День работников радио, телевидения и связи Украины: история

Отмечать День украинских работников связи не случайно было решено именно 16 ноября. В этот день в 1924 году в радиоприемниках граждан УССР впервые зазвучало Всесоюзное радио, а также была запущена первая радиостанция "Украинское радио". Первые слова из громкоговорителей в городе Харьков прозвучали в 19:00. "Алло! Говорить Харків! Усім, усім, усім! Працює перша в Україні радіотелефонна станція!",- с этого радиосообщения началась история радио в Украине.

Спустя 9 лет был создан Комитет радиовещания Украинской ССР, а еще через 20 лет республиканское Министерство культуры объявило о запуске Радиоуправления УССР. В 1953 году Радиоуправление начало и телевещание канала "Украинское телевидение".

Фото: День радио, телевидения и связи Украины - праздник с многолетней историей (pixabay.com/Free-Photos)

В начале 60-х на территории современной Украины радиослушатели могли выбрать одну из нескольких программ: первая программа Всесоюзного радио, вторая программа (позднее радио "Маяк"), а на ультракоротких и средних волнах ловили третью программу ("Юность").

После распада СССР главное радиоуправление независимой Украины получило название Государственная телерадиокомпания Украины, которая чуть позже была разделена на Национальную телекомпанию и Национальную радиокомпанию.

На частотах 1-й программы всесоюзного радио зазвучало УР-1, на частоте "Маяка" появилось УР-2 ("Проминь"), еще одной украинской радиопрограммой стало УР-3 ("Культура"). Помимо этого, в состав Национальной радиокомпании Украины входит Международная радиостанция, начавшая свою работу еще в 1950 году. Радиовещание для диаспоры украинцев ведется на английском, немецком, румынском языках.

День радио - праздник, который отмечают во всем современном мире. Однако даты празднования в разных странах отличаются. К примеру, 13 февраля по инициативе ЮНЕСКО проходит Международный день радио, в честь основания в 1946 году радио ООН. А в России дата праздника совпадает с событием первого сеанса радиосвязи, которое состоялось благодаря физику Александру Попову 7 мая 1895 года.

Как создавалось украинское телевидение: интересные факты о национальном ТВ

История украинского телевидения началась в середине ХХ века. Первый прямой эфир попытались провести еще в 1939 году, когда в киевской студии состоялась сорокаминутная трансляция, на протяжении которой на экранах телевизоров можно было увидеть портрет Серго Орджоникидзе.

Из-за событий Второй мировой войны украинское ТВ появилось в эфире только в ноябре 1951 года. Зрителям продемонстрировали фильм "Великое зарево" и мероприятия к годовщине празднования Октябрьской революции.

Фото: В СССР долгое время украинцы смотрели всего два канала (pixabay.com/Pexels)

На территории Союза в те годы работало несколько телецентров: Московский, Ленинградский, а также третьим с 1953 года стал Киевский. Из него осуществлялась ретрансляция первой программы Центрального союзного телевидения и было выделено время для республиканских передач (несколько часов в день в эфире появлялись украинские художественные и документальные фильмы).

В советские годы выбор каналов у украинских телезрителей был невелик: два канала Центрального ТВ СССР, и канал "Украинское телевидение", начавший полноценную работу с середины 60-х.

На протяжении 12 лет в вечернем эфире украинского телевидения ежедневно выходила новостная программа "Актуальная камера". Именно в этой передаче 12 мая 1986 года впервые детально рассказали об аварии на Чернобыльской атомной станции.

Также популярной в 90-е годы на украинском телевидении была передача для детей "Вечірня казка".

Кадр из передачи "Вечірня казка" (YouTube/Yra19803001)

Коммерческое телевидение в Украине появилось после "перестройки". Так, в конце 1989 года вещание начал первый частный канал "Тонис". В начале 90-х было три версии канала: в столице, Николаеве и Харькове. Затем киевский "Тонис" стал самостоятельным каналом ТЕТ.

Государственные телеканалы Украины с 1991 года получили название УТ-1 и УТ-2.

Вплоть до 1996 года украинские телезрители также смотрели и передачи Общественного российского телевидения. Вещание "ОРТ" на территории Украины было прекращено 20 октября 1996. Однако, на появившемся канале "Интер" некоторое время продолжали транслировать передачи российского ТВ.

Фото: Часы - заставка УТ (скриншот YouTube/snp7394)

В эфире второго украинского телеканала совместно с УТ-2 выходили передачи частного "1+1", а с 2004 года УТ-2 прекратило существование.

Канал Национальной телекомпании Украины носит название "UA:Перший" и с апреля 2015 года является общественным. На его счету более 50 авторских программ, каналу принадлежат права на транслирование различных спортивных соревнований мирового уровня (футольные матчи Лиги Европы и Лиги Европы, Евро, Олимпиады), а также музыкального конкурса Евровидение.

Кстати, как и украинский профессиональный праздник работников информационных коммуникаций, Всемирный день телевидения и радиовещания отмечается в ноябре, только на неделю позже, 21 числа.

Кстати, известный украинский рок-музыкант Олег Скрипка рассказал, почему его песни редко берут на радио.

Ранее мы также писали о том, какой украинский документальный фильм поборется за премию "Оскар".

Видео: РБК-Украина