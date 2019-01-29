День памяти героев Крут: чем важно это событие для украинцев

Украинцы вспоминают героев, которые боролись с отрядами Красной армии под Крутами в 1918 году

Во вторник, 29 января, в Украине отмечают 101-ю годовщину боя под Крутами 1918 года. В тот период несколько сотен кадетов и студентов героически и мужественно сражались с Красной армией за 130 километров от Киева.

Это трагическое событие, в котором погибли преданные патриоты Украины, фактически изменило ход истории и утвердило право украинцев на независимость своего государства.

Ожесточенный бой студентов с красноармейцами в конце января 1918 года возле железнодорожной станции под Крутами начался утром 29 января и продолжался пять часов. Молодые киевские курсанты вступили в бой против хорошо подготовленной к борьбе четырехтысячной Красной армии.

Фото: "Бой под Крутами" художника-баталиста Леонида Перфецкого (istpravda.com.ua)

В тот период российская власть поставила украинским властям жесткий ультиматум: по их требованию нужно было легализовать военные отряды большевиков. Однако украинская власть выразила четкое и решительное несогласие с этим.

Украина провозгласила 4 универсал. Этим документом провозглашалась независимость Украинской Народной Республики. Из-за это мы фактически оказались в состоянии войны с большевистской Россией.

Героический подвиг студентов, изменивший ход истории

Защищать Киев ушли всего 800 отважных и смелых ребят - гимназистов, студентов, курсантов. Добровольцы сдерживали врага до последнего, в итоге потерпев поражение.

Если бы не нехватка боеприпасов и отсутствие подмоги, которая вовремя не поступила, украинская сторона имела бы шансы выстоять, говорят историки.

Во время боя 29 юношей попали в плен и были казнены большевиками. Несмотря на поражение, курсанты все-таки выполнили задание, которое перед ними стояло - удержали жестокое наступление большевистских войск на Киев.

Это в результате позволило заключить Брестский мирный договор, который фактически спас молодую украинскую государственность.

Фото: Бой под Крутами (Facebook.com/Владимир Вятрович)

Владимир Вятрович, глава Института национальной памяти, в годовщину битвы напоминает о важности этой даты для всей Украины. Особенно - в контексте противостояния агрессии России.

"Очень важно в контексте истории и национальной памяти почитать такую годовщину и другие подобные годовщины. Это уникальный опыт, который всем нам и сейчас напоминает: надо иметь собственную армию и как следует готовить ее", - подчеркивает историк.

Напомним, ранее в Украине прошли съемки важной исторической драмы о бое под Крутами.

Также Порошенко присвоил Военному институту телекоммуникаций звание "имени Героев Крут".