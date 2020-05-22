День Николая чудотворца: все приметы дня, что категорически нельзя делать

В этот день православные отмечают Николин день
Какой сегодня праздник. 22 мая 2020 года верующие почитают память Николая чудотворца из греческой колонии Патара. Он прославился тем, что покровительствовал купцам и морякам. После смерти святого его тело начало мироточить и стало объектом паломничества.
На Руси святого Николая считали одним из самых главных покровителей и заступников. В народном календаре дата значится как Никола Вешний, Николин день.
Кстати, день Николая Чудотворца отмечается два раза в году: 19 декабря – День Святого Николая, и летом – 22 мая.
Крестьяне называли день вешним, теплым, травным. С этой даты ждали наступление настоящего тепла. Самой главной приметой 22 мая был дождь: если он был, люди считали, что быть хорошему урожаю.
Именины сегодня празднуют: Николай, Василий, Иосиф.
Как мы ранее писали, в начале лета украинцев ждут два дополнительных выходных дня.
Автор: Мария Соловей