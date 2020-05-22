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День Николая чудотворца: все приметы дня, что категорически нельзя делать

Lite » Стиль жизни 22.05.2020 - 06:06
День Николая чудотворца: все приметы дня, что категорически нельзя делать
Праздник 22 мая (коллаж РБК-Украина)

В этот день православные отмечают Николин день

Какой сегодня праздник. 22 мая 2020 года верующие почитают память Николая чудотворца из греческой колонии Патара. Он прославился тем, что покровительствовал купцам и морякам. После смерти святого его тело начало мироточить и стало объектом паломничества.

На Руси святого Николая считали одним из самых главных покровителей и заступников. В народном календаре дата значится как Никола Вешний, Николин день.

Кстати, день Николая Чудотворца отмечается два раза в году: 19 декабря – День Святого Николая, и летом – 22 мая.

Крестьяне называли день вешним, теплым, травным. С этой даты ждали наступление настоящего тепла. Самой главной приметой 22 мая был дождь: если он был, люди считали, что быть хорошему урожаю.

Главные приметы этого дня:

  • Лягушки начали квакать – примета того, что будет богатый урожай овса.
  • Ольха зацвела – пора сеять гречку.
  • На следующий день после Николая идет дождь – лето будет дождливым и холодным.
  • Стаи скворцов неспокойно перелетают с одного поля на другое — к перемене погоды.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • В эту дату нельзя грустить.
  • Категорически нельзя ругаться.
  • Ни в коем случае нельзя вспоминать плохое.
  • Нельзя отказывать тому, кто просит о помощи.

Именины сегодня празднуют: Николай, Василий, Иосиф.

Как мы ранее писали, в начале лета украинцев ждут два дополнительных выходных дня.

Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины Праздники
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