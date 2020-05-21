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День Иоанна Богослова: что можно и нельзя делать, все приметы

Lite » Стиль жизни 21.05.2020 - 06:06
День Иоанна Богослова: что можно и нельзя делать, все приметы
Праздник 21 мая (коллаж РБК-Украина)

21 мая православные христиане чтят память любимого ученика Христа - Иоанна Богослова

Какой сегодня праздник. 21 мая верующие христиане вспоминают о самом любимом ученике Христа - Иоанне Богослове. По преданию, евангелист и апостол Иоанн Богослов был сыном Саломии – дочери святого Иосифа обручника, и Зеведея.

Иисус призвал Иоанна одновременно со своим старшим братом Иаковом стать своим учеником. Он был свидетелем многих чудес Христа и принимал активное участие в его жизни, став свидетелем самых важных событий. Присутствовал при Преображении Господнем, и именно Иоанну Христос поручил заботу о Марии после его смерти.

В этот день именины празднуют – Арсений, Иван и Пимен.

Главные приметы этого дня:

  • Ясный и хороший день – летом грибов немного будет.
  • Дождливый день – примета того, что грибы вырастут.
  • Черемуха обильно цветет – мокрое лето будет.
  • Луна покрыта дымкой – скоро погода ухудшится.
  • Как только листья дуба распускались – можно сеять теплолюбивые культуры, поскольку почва уже прогревается хорошо.
  • Если вспахать землю во время последней четверти полнолуния, то поле, по примете, будет чистым и без сорной травы.
  • Небо вечером окрашивается в красный цвет – ждите хорошей погоды.
  • Если же небо красное утром – будет дождь.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя никому рассказывать свои сны - будет несчастье.

Как мы ранее писали, в начале лета украинцев ждут два дополнительных выходных дня.

Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины Праздники
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