День Иоанна Богослова: что можно и нельзя делать, все приметы

21 мая православные христиане чтят память любимого ученика Христа - Иоанна Богослова
Какой сегодня праздник. 21 мая верующие христиане вспоминают о самом любимом ученике Христа - Иоанне Богослове. По преданию, евангелист и апостол Иоанн Богослов был сыном Саломии – дочери святого Иосифа обручника, и Зеведея.
Иисус призвал Иоанна одновременно со своим старшим братом Иаковом стать своим учеником. Он был свидетелем многих чудес Христа и принимал активное участие в его жизни, став свидетелем самых важных событий. Присутствовал при Преображении Господнем, и именно Иоанну Христос поручил заботу о Марии после его смерти.
В этот день именины празднуют – Арсений, Иван и Пимен.
Как мы ранее писали, в начале лета украинцев ждут два дополнительных выходных дня.
Автор: Мария Соловей