За день эвакуированы еще более 12,7 тысячи украинцев, - Зеленский

"Все гуманитарные коридоры, которые были согласованы - они сработали. Удалось вывезти сегодня 12 729 человек. Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра (в воскресенье, - Ред.) днем. Из-за сложности маршрута пришлось заночевать в Бердянске", - рассказал президент.

Также Зеленский заявил, что международному сообществу нужно оказывать Украине большую поддержку и помощь, ведь агрессия России нацелена не только против нашей страны, но и других европейских держав.

"Постоянно, при каждом случае, я повторяю нашим друзьям и иностранным партнерам о том, что они должны делать больше для нашего государства, для Украины, для людей, для украинцев. Потому что это не только для Украины - это для всех вас в Европе. Зло, которое целенаправленно бомбардирует мирные города, зло, которое обстреливает даже машины "скорой помощи" и взрывает больницы - не сможет остановиться только на одной стране!" - подчеркивает президент.

Видео: Владимир Зеленский выступил с ночным обращением 13 марта