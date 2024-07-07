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За день енергетики повернули світло 29 тис. родин, що були без електроенергії через обстріли, - ДТЕК

Фото: за день енергетики повернули світло 29 тис. родин, що були без електроенергії через обстріли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

6 липня енергетики провели низку ремонтів електромереж у Дніпропетровській та Донецькій області, що були зруйновані в результаті чергових атак росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанія.

Вчора ворог знов атакував південь Дніпропетровщини дронами та артилерією. Внаслідок одного з обстрілів було пошкоджено один з енергооб'єктів та знеструмлено ціле місто. 

"Як тільки отримали дозвіл на роботу від ЗСУ та ДСНС, енергетики ДТЕК Дніпровські електромережі оперативно провели огляд та відновлення обладнання. За 3,5 години повернули електропостачання  у понад 27 тисяч родин. Наразі електропостачання в регіоні повністю відновлене", - повідомляють у ДТЕК. 

Важка ситуація зберігається на Донеччині. Попри постійні обстріли ворога, за минулу добу енергетики відновили електропостачання понад 2 тисячам осель у 7 прифронтових населених пунктах області. 

Щоденно над відновленнями в області працює близько 70 бригад ДТЕК Донецькі електромережі. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям Донеччини, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України. 

Нагадаємо, минулого місяця енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 341 тисячі родин, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській, Київській та Одеській областях.

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Електроенергія