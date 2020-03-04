За день число случаев коронавируса в Британии увеличилось почти вдвое

Количество заражений коронавирусом COVID-19 в Великобритании увеличилось на 34 за день. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DailyExpress.

Таким образом общее число зараженных в стране достигло 85 человек.

Согласно данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения Британии, на коронавирус было протестировано 16 тыс. 599 человек. Из них - 16 тыс. 574 показали отрицательный результат, еще у 85 британцев вирус подтвердился.

Также сообщается, что коронавирус диагностировали у двух граждан Шотландии, еще один случай был подтвержден в Манчестере.

Напомним, ранее Англия присвоила эпидемии коронавируса COVID-19 наивысший уровень опасности.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что, по прогнозам главного медицинского директора Англии Криса Уитти, коронавирусом COVID-19 могут одновременно заболеть до 20% граждан Британии. По его словам, значительное количество случаев заражения вирусом Великобритания, возможно, увидит через шесть недель.

По состоянию на утро 4 февраля, коронавирусом в мире заразились больше 93 тыс. человек. От инфекции скончались почти 3,2 тыс. граждан.