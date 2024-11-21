День бляхаря: як не потрапити у ДТП на авто в перший сніг

Чесно сказати, масових аварій під час першого снігопаду могло б і не бути, адже причина всього суто ментальна – через різку зміну дорожніх умов. Тобто водії могли б легко уникати зіткнень – якби не припускалися типових помилок. Зокрема, таких:

Керування машиною по-літньому. Чому пік зимової аварійності припадає саме на перший день снігопадів, а протягом подальших місяців аварійність падає? Тому що для водія зима має відрізнятись від літа принципово іншим стилем керування. Тобто середня швидкість руху має стати нижчою, кількість інтенсивних прискорень та уповільнень повинна бути зменшена, а різкі повороти та інші енергійні дії кермом мають бути взагалі скасовані. Плюс підвищена уважність – обстановку навколо вас слід прогнозувати наперед, аби відповідним чином планувати свої дії. Завдяки цьому гальмування будуть більш плавними, а повороти керма і рух по кривій – більш повільними і "розтягнутими".

Шини не за сезоном. Чимала кількість власників – звісно, з поважних причин – відкладає перевзування машини в "зиму" на останній момент. Між тим, краще змінити гуму заздалегідь, адже літні покришки на снігу – це гірше, ніж зимові – на чистому асфальті. Між іншим, не варто покладати великих надій на зимові шини з дуже зношеним протектором, навіть якщо він не випадає з встановленого Правилами ліміту глибини 1,6 мм.

Негаразди з оглядовістю. Дуже важливо, щоб вікна машини були чистими від снігу і льоду (зовні) та запотівання (зсередини). Це стосується і бокових вікон, адже поганий огляд вбік – це теж випадкові зіткнення, у тому числі з важкими наслідками, на перехрестях. Опалення в салоні, склоочисники і омивач мають бути справними, а рідина в бачку останнього – вчасно замінена на морозостійку.

Не оптимальний маршрут. У дні снігопадів та подібних неласкавих явищ обирайте особливий, більш оптимальний для таких умов маршрут. Краще їхати там, де менше машин, автобусних зупинок і пожвавлених перехресть, де немає підйомів та спусків, мостів та шляхопроводів. Тому що саме на таких ділянках найбільша ймовірність утворення ожеледиці, заторів та аварій.

Коротко

Майте на увазі, що навіть коли ви самі будете бездоганні за кермом, саме в перші дні зимової негоди на вас чекатиме найбільша ймовірність потрапити в аварію. Від участі в ДТП під час снігопаду не застрахований навіть максимально обережний водій, бо це може статися через помилку вашого колеги по потоку. Відтак, якщо вам дуже дорогий ваш автомобіль, чи якщо ви просто не дуже впевнені в собі, розгляньте варіант цього дня залишити машину вдома і скористатись таксі чи громадським транспортом.