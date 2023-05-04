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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Демотивована країна, з якою ні про що говорити: Зеленський про погрози РФ ліквідувати його

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна дивиться на Росію як на демотивовану країну з якою ні про що говорити. Російській владі необхідно "змінити клімат" у власних кордонах, аби підготувати суспільство до дипломатичних можливостей завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з прем'єрами Нідерландів та Бельгії.

"Будь-які рішення Росії сьогодні, як і рішення від 24 лютого. Той лідер Росії, він для нас не лідер. Якщо ми дивимось на Росію, бачимо там демотивовану країну на полі бою. Це важливо. Ми не бачимо сильної армії на полі бою, сильного суспільства, яке б підтримувало їх. Ми бачимо їхні різні радикальні групки, які розмахують чимось ядерним, щось закликають зробити проти нашої країни. Це не цікава тема, ми не будемо спілкуватися з такими людьми ні про що", - заявив президента.

За словами Зеленського, Росії необхідно готувати своє суспільство до дипломатичного завершення війни, а Україна тим часом й надалі готова деокуповувати території та дійти до власних кордонів.

Відзначимо, що після ударів безпілотників по Кремлю, заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив про нібито необхідність "фізичного усунення" президента України.

"Після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, крім фізичного усунення Зеленського і його кліки. Він не потрібен навіть для підписання акта беззастережної капітуляції", - написав Медведєв.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Жозеп Боррель закликав Росію не використовувати удари по Кремлю як привід для ескалації війни.

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