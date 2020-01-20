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По делу Гандзюк проходят массовые обыски

Новости » Недвижимость     20.01.2020 - 09:28
По делу Гандзюк проходят массовые обыски
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители ищут доказательства по делу Гандзюк

Генеральной прокуратурой начат ряд обысков с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что прокуратура и Служба безопасности Украины проводят обыски для поиска дополнительных доказательств.

Напомним, в конце прошлого года Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура обещали в ближайшее время проинформировать общество о новых весомых результатах в деле Гандзюк.

До этого Генпрокуратура изменила группу прокуроров, которые осуществляют процессуальное руководство в деле о нападении на Екатерину Гандзюк.

Отметим, ГПУ остановила досудебное расследование против подозреваемых в организации убийства Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.

РБК-Украина писало, что 31 июля 2018 года в Херсоне утром неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Херсона Екатерину Гандзюк. Гандзюк госпитализировали. Общественная активистка умерла 4 ноября в результате совокупности недостаточности функциональных систем организма, развившейся в результате обширных химических ожогов тела.

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Новости Украины обыскЕкатерина Гандзюк
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