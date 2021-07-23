"Дельта" стал доминирующим штаммом в Европе: ВОЗ призывает ускорить вакцинацию

В организациях отметили, что доля выявленного в 19 странах штамма "Дельта" составляет 68,3%, тогда как на вариант "Альфа" приходится 22,3%.

"В ближайшие месяцы вариант "Дельта" станет доминирующим штаммом в мире, и его уже идентифицировали почти во всех европейских странах. Он будет продолжать распространяться, вытесняя распространение других вариантов, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус", - указывается в заявлении.

Представители организаций призвали ускорить темпы вакцинации от коронавируса, поскольку прививки позволяют переносить инфекцию в более легкой форме.

"Данные ясно показывают, что полная вакцинация значительно снижает риск госпитализации и смерти", — отметил директор европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге.

Директор ECDC Андреа Аммон в свою очередь отметила, что необходимо соблюдать бдительность и продолжать руководствоваться здравым смыслом, чтобы сдержать распространение вируса.

"Это означает прохождение полного курса вакцинации, как только представится возможность, и поддержание физического дистанцирования, мытье рук, избегание людных мест и ношение маски при необходимости", - уточнила она.