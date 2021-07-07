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"Дельта" стал доминирующим штаммом COVID в США и Германии

Новина українською →
США , Среда 07 июля 2021 22:45
"Дельта" стал доминирующим штаммом COVID в США и Германии Фото: Дельта штамм коронавируса стал доминирующим на территории США и Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

"Дельта" штамм COVID продолжает стремительно распространяться по всему миру. Теперь вид стал доминирующим на территории Соединенных Штатов Америки и Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC и немецкое издание Der Spiegel.

Согласно докладу Института вирусологии имени Роберта Коха, начиная с конца июня, доля распространения "Дельты" на территории Германии составляет 59%. В частности, новый штамм вытеснил своего предшественника - "Альфу", который был распространен в Европе в начале текущего года. Сейчас только треть всех зарегистрированных случаев принадлежит альфа-варианту.

Тем временем в связи с публикацией Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), "Дельта", который сейчас распространен, как минимум в 104 странах, также стал доминирующим и на территории США. Сегодня доля распространения штамма составляет 51,7%.

Недавно представители здравоохранения США предупреждали о стремительном распространении "Дельта" штамма, поскольку его распространенность заражений удваивается каждые две недели.

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