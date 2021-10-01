"Дельта"-штамм в Украине: эксперт назвал три формы заражения и самый опасный вариант

Он выделил три состояния, сопровождающие случаи "Дельта"-варианта в Украине:

1 форма - с температурой, с общей и мышечной слабостью, с болью в суставах, с насморком и головной болью. Это состояние наблюдается при большинстве вирусных респираторных инфекциях.

- с температурой, с общей и мышечной слабостью, с болью в суставах, с насморком и головной болью. Это состояние наблюдается при большинстве вирусных респираторных инфекциях. 2 форма - это проявление в виде расстройства желудочно-кишечного тракта, в частности с диареей, болью в желудке. Но такое течение встречается не часто - в около 10-15% всех случаев, причем чаще всего - у детей .

- это проявление в виде расстройства желудочно-кишечного тракта, в частности с диареей, болью в желудке. Но такое течение встречается не часто - в около 10-15% всех случаев, причем чаще всего - . 3 форма - это субфебрильная температура 37.1-37.3, умеренная слабость, ринит, сильные выделения из носа. Эта форма самая опасная, но она также не особо распространенная.

Эта форма представляет особую угрозу, потому что человек продолжает контактировать с другими людьми, посещать общественные места, передвигаться общественным транспортом, при этом являясь источником заражения окружающих.

Когда проявляются симптомы "Дельта"-штамма

Эксперт объяснил, что симптомы при варианте "Дельта" начинают проявляться в течение первой недели после инфицирования.

Но в большинстве случаев его инкубационный период длится двое суток.