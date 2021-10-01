"Дельта"-штамм в Украине: эксперт назвал три формы заражения и самый опасный вариант

Эксперт рассказал о трех формах заражения штаммом коронавируса "Дельта". Вместе с тем, специфических симптомов, характерных для этого варианта коронавируса почти нет.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров.
Он выделил три состояния, сопровождающие случаи "Дельта"-варианта в Украине:
Эта форма представляет особую угрозу, потому что человек продолжает контактировать с другими людьми, посещать общественные места, передвигаться общественным транспортом, при этом являясь источником заражения окружающих.
Эксперт объяснил, что симптомы при варианте "Дельта" начинают проявляться в течение первой недели после инфицирования.
Но в большинстве случаев его инкубационный период длится двое суток.