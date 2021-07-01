"Дельта"-штамм стал самым распространенным вариантом COVID-19 в США

Модели, основанные на 27717 образцах вируса из 687 округов, также показали, что штамм "Гамма", впервые выявленный в Бразилии, составляет около 15% среди новых случаев инфицирования.

Исследователи Helix отметили отдельные случаи появления "дочернего" варианта "Дельты" под названием "Дельта-плюс", но они "пока не видят никаких доказательств того, что это является движущей силой распространения "Дельты" по всей стране", сказал Ли.

Процент новых случаев заражения штаммом "Альфа", который впервые был выявлен в Великобритании, снизился с середины апреля с 70% до 42%, причем это произошло в течение шести недель.

Сейчас, по словам Ли, доля заражений "Альфой" упала до примерно 20%.

Лабораторные эксперименты показали, что мРНК-вакцина от Moderna Inc может достаточно эффективно защищать от новых штаммов коронавируса.

Исследователи вакцины Moderna изучили сыворотку крови, полученную от восьми добровольцев, которым неделей ранее ввели вторую дозу вакцины. Выяснилось, что вакцина вырабатывает антитела, способные нейтрализовать все штаммы, включая дополнительные версии "Беты", впервые идентифицированной в Южной Африке, и три разновидности штаммов, впервые обнаруженных в Индии, включая штаммы "Каппа" и "Дельта".

"Эти новые данные обнадеживают и укрепляют нашу веру в то, что вакцина Moderna против COVID-19 должна сохранять защиту от новых штаммов", - сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансель.