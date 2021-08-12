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"Дельта" наступает: Минздрав советует сократить интервал между двумя дозами вакцины CoronaVac

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения рекомендует сократить до 14 дней интервал между двумя дозами вакцины CoronaVac/Sinovaс. Причиной тому назвали стремительное распространение штамма коронавируса "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что для принятия этого решения эксперты Минздрава проанализировали рекомендации Всемирной организации здравоохранения и последние исследования эффективности вакцины CoronaVac за различных интервалов между дозами.

"Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока, указанного в официальной инструкции, - 14 дней", - говорится в сообщении.

Последнее исследование 3-й фазы в Турции с интервалом введения между дозами CoronaVac в 14 дней, опубликованное в июле 2021 года, выявило уровень сероконверсии, то есть выработку антител, у 89,7%.

Так, Минздрав рекомендует медикам, которые прививают население, приглашать пациентов на получение второй дозы вакцины CoronaVac через 14 дней после первой. К тому же сами пациенты тоже могут просить сделать вторую прививку через этот интервал.

Напомним, ранее соответствующее заявление сделал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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Министерство здравоохранения УкраиныВакцинаВакцина CoronaVac