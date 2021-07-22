Делом о "гаванском синдроме" займется, выслеживавший бен Ладена агент ЦРУ

Ветеран ЦРУ займется расследованием случаев недомоганий, выявленных у некоторых американских госслужащих в ряде стран в последние годы. Ранее он занимался поиском лидера террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По ее сведениям, директор ЦРУ Уильям Бернс, который видит одной из приоритетных задач расследование так называемого "гаванского синдрома", выбрал одного из опытных сотрудников контртеррористического отдела своего управления для руководства следственными работами по этому делу.

Как отмечает издание, новый руководитель ранее порядка десяти лет занимался аналитикой и поиском сети террористической организации "Аль-Каида" и ее лидера в то время Усамы бен Ладена.

Бен Ладен был убит в результате спецоперации спецназа ВМС США в городе Абботтабад на северо-западе Пакистана в мае 2011 года.