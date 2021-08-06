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Дело об убийстве Шишова может быть политизировано, - Венедиктова

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что дело об убийстве главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова может быть политизировано. Это дело находится на ее контроле.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ее заявление журналистам.

На данный момент следствие не отбросило ни вариант самоубийства, ни вариант убийства Шишова.

"Это дело может быть политизировано. Я пытаюсь как можно меньше втягиваться в возможные вопросы геополитики", - отметила Венедиктова.

Она также сказала, что международное сотрудничество по делу Шишова еще не осуществляется.

Напомним, в Киеве нашли мертвым главу организации Виталия Шишова.

Впоследствии полиция озвучила две основные версии его смерти.

Как писало РБК-Украина, дело о смерти Шишова находится на контроле президента Владимира Зеленского.

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БеларусьИрина Венедиктова