Дело убийства Даши Лукьяненко направили в суд

Правоохранители завершили расследование и отправили в суд дело по убийству 11-летней Даши Лукьяненко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

По информации правоохранителей, на основании собранной информации поминутно восстановили последний час жизни ребенка и установили, что к преступлению причастен 22-летний местный житель. Злоумышленник был задержан и арестован без права внесения залога.

"В ходе досудебного расследования был проведен ряд экспертиз и собрано достаточно улик чтобы доказать вину обвиняемого. Точку в деле поставит суд", - говорит начальник полиции Одесской области Олег Бех.

Также в доме, где проживал подозреваемый, был проведен обыск.

Напомним, тело 11-летней Дарьи, которая пропала 13 июня, нашли 19 июня в выгребной яме частного домовладения, расположенного рядом с местом, где исчезла девочка. Экс-глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявлял, что основной версией убийства девочки является убийство на сексуальной почве.

Как сообщало РБК-Украина, по подозрению в убийстве сразу же был задержан 22-летний юноша, который живет в этом доме с родителями. При задержании подозреваемый признался в попытке изнасилования и убийстве.

Убийство 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой вызвало в обществе резонанс, после чего украинцы массово подписывали петицию против педофилов. Так, 22 июня утром документ собрал необходимое количество голосов поддержки и даже превысил отметку в 25 тысяч.

Кроме того, подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова направляли на психиатрическую экспертизу.