Убийство Шеремета: в полиции рассказали, как вышли на подозреваемых

Подозреваемых в убийстве Павла Шеремета установили в ходе изучения других, на первый взгляд, не связанных между собой преступлений. Об этом на брифинге рассказал замглавы Национальной полиции Евгений Коваль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, следствие изучило обстоятельства 35 похожих преступлений, но внимание привлекли следующие: подрыв ЛЭП в Херсонской области неудачное покушение на бизнесмена Михаила Чекурака в Косове Ивано-Франковской области.

Следствие заинтересовала одежда

Изучая дело о подрыве ЛЭП, организатором которого является мужчина с фамилией Онацик, следствие заинтересовал другой мужчина со специфическим знаком на одежде.

"Изучив круг знакомых Онацика, правоохранителей заинтересовал Андрей Антоненко, который проживает в Киеве возле места убийства Шеремета. На фото в соцсетях у него есть похожая одежда, как у подозреваемого по делу", - отметил Коваль.

Также следователи установили врача и волонтера Юлию Кузьменко и гражданина К. (псевдо "Электрик"). У них были общие друзья, а последний владел навыками оперативной работы.

Шеремета подорвали устройством, схожим с использованным при другом покушении

По данным следствия, при покушении в Косове было самодельное взрывное устройство почти идентичное с тем, которым взорвали машину с Шереметом.

"Было установлено авто, которое использовался при закладке взрывчатки, и личность закладчика. Так следствие установило гражданина В. (псевдо "Пистолет"). Подозреваемые - Владислав Грищенко ("Буча") и Инна Грищенко ("Пума")", - отметил Коваль.

Он также отметил, что гражданин В. возил их из Киева в Косов. Позже за автомобилем Грищенко приехал гражданин К., и стало ясно, что между данными группами есть связь. Кроме того, на суды по Грищенко приходили их друзья и близкие, которые ранее были в поле зрения полиции.

Следствие установило, что Юлия Кузьменко является сожительницей гражданина К. Кроме того, есть еще гражданка Дубель, после этого началось активное расследование.

Расследование подтолкнула повестка на допрос

По данным следствия, после того, как гражданину В. вручили повестку на допрос в качестве свидетеля по делу Шеремета, он сразу сообщил об этом Инне Грищенко. Она, в свою очередь, позвонила мужчине с псевдонимом "Пистолет", и на следующий день В. совершил самоубийство. Грищенко позвонила мужу в СИЗО и сказала, что "это к лучшему, так как он не вывез Шеремета".

Внимание следствия привлекла Яна Дугорь, которая поддерживала Грищенко в суде. Она беспокоилась тем, что следователи могли найти что-то на нее по другому адресу (речь идет о семи телефонах, сумке и книгах сапера). Следствие насторожило, что у обычной 26-летней девушки есть такие вещи.

Дугорь показалась похожей на девушку, которая фотографировала камеры возле дома Шеремета на телефон перед его убийством. Этот телефон был без сим-карты и использовался как фотоаппарат. Кузьменко ("Лиса") тоже начала переживать о возможных обысках и обсуждала это с сожителем ("Электрик").

"Удается обособить лиц, подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Это Яна Дугорь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко. Также следствием предоставлено на экспертизу видео вблизи взрыва и видео, где зафиксированы подозреваемые", - отметил Коваль.

Бомбу под авто Шеремета заложил Антоненко

По результатам экспертиз, мужчина, который участвует в закладке взрывчатки под авто Шеремета, - это Андрей Антоненко. А женщина на записях - это Юлия Кузьменко.

Телефоны Антоненко с вечера 19 до утра 20 июля были выключены, Кузьменко также в этот период телефоном не пользовалась, что не является для нее характерным. Коваль подчеркнул, что принты на одежде Антоненко идентичны тем, которые на мужчине, который закладывал взрывчатку.

Напомним, ранее ветеран АТО Владислав Грищенко заявлял, что ему предлагали признаться в убийстве Шеремета.