Дело о расстреле Майдана: Нацполиция обжаловала восстановление беркутовца

Национальная полиция обжаловала решение суда о восстановлении в должности бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные суда.
Окружной админсуд Киева 22 июля удовлетворил иск Маринченко и постановил немедленно восстановить его на службе в полиции Киева.
Но Нацполиция 9 августа подала апелляцию на это решение.
Дата апелляционного рассмотрения еще не назначена.
При этом 1 сентября Святошинской райсуд Киева продолжит рассматривать дело против Маринченко и еще 4 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана.