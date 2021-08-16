UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дело о расстреле Майдана: Нацполиция обжаловала восстановление беркутовца

Автор: Олег Черныш

Национальная полиция обжаловала решение суда о восстановлении в должности бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные суда.

Окружной админсуд Киева 22 июля удовлетворил иск Маринченко и постановил немедленно восстановить его на службе в полиции Киева.

Но Нацполиция 9 августа подала апелляцию на это решение.

Дата апелляционного рассмотрения еще не назначена.

При этом 1 сентября Святошинской райсуд Киева продолжит рассматривать дело против Маринченко и еще 4 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана.

Читайте РБК-Украина в Google News
МайданБеркут