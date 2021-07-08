Дело "организатора убийства Захарченко": суд отказался отменить ему подозрение

По его словам, в июне суд рассмотрел жалобы защиты с просьбой отменить подозрение фигурантам дела о незаконном хранении оружия.

"Мы обратились в суд с просьбой отменить эти подозрения, так как они являются необоснованными. Еще не все жалобы рассмотрены, но уже есть первые негативные для нас решения суда об отказе в удовлетворении иска, в том числе и по Байдале", - отметил он.

Также адвокат подчеркнул, что дело против украинских военных, открытое год назад - 8 июля 2020 года - не закрыто, но приостановлено из-за болезни одного из подозреваемых. Всего в данном уголовном производстве, кроме Байдалы, проходят еще 7 бывших украинских военных. Все они находятся на свободе без меры пресечения.

Один из подозреваемых на условиях анонимности рассказал РБК-Украина, что их группа участников АТО действовала под кураторством Главного управления разведки Минобороны и готовилась провести спецоперацию по освобождению украинских пленных из тюрем оккупированного Донецка.

Сотрудники спецназа СБУ 8 июля 2020 года взяли штурмом их базу в Донецкой области и задержали семерых разведчиков. Лидера группы Андрея Байдалу задержали в Киеве 11 июля 2020 года. Он был арестован и находился за решеткой пару недель, пока не вышел под залог.

Всем задержанным предъявлены подозрения в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Также они уволены с военной службы.