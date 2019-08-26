Дело Хизб ут-Тахрир: Адилов прекратил голодовку

Фото: Билял Адилов (facebook.com/crimeansolidarity)

Активист держал голодовку с 20 августа

Один из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", крымскотатарский активист Билял Адилов объявил о прекращении сухой голодовки. Об этом сообщила его адвокат Людмила Тюренкова, передает "Радио Свобода".

Так, адвокат незаконно осужденного активиста сообщила, что условия содержания Адилова были улучшены, поэтому он прекратил голодовку.

"Сейчас его перевели в камеру, где его жизни и здоровью ничего не угрожает, он чувствует себя лучше", - отметила она.

Также, по словам Тюренковой, после перевода в влажную камеру в Адилова ухудшились проблемы с дыхательными путями, которые возникли в активиста накануне.

"Насколько я знаю, до этого у него проблем с дыханием не было. Сейчас наша первоочередная задача, всеми разрешенными законом способами добиться полного медицинского обследования и качественного лечения", - сообщила адвокат.

Напомним, в субботу, 24 августа, стало известно, что фигурант так называемого "дела Хизб ут-Тахрир", крымскотатарский активист Билял Адилов объявил сухую голодовку из-за плохих условий содержания в российском СИЗО. Отмечалось, что голодовку Адилов начал с 20 августа.

Как писало РБК-Украина, российский суд продлил меру пресечения второй симферопольской группе по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир". Заседание суда в отношении Османа Арифмеметова, Владлена Абдулкадырова, Сервета Газиева, Рустема Шейхалиева, Фархода Базарова, Биляла Адилова состоялось в понедельник, 12 августа.