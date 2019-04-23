Дело Гандзюк: вероятных нападавших уже не подозревают в убийстве

Пятерым вероятным исполнителям убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк изменили подозрение с умышленного убийства на нанесение тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слідсво.Інфо".

Сообщается, что Генеральная прокуратура изменила обвинение Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку, обвинив их в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса).

Кроме того, аналогичное подозрение изменили Сергею Торбину, который, по версии следствия, организовывал группу нападающих.

17 апреля стало известно, что прокуратура изменила подозрение еще одному фигуранту дела Гандзюк - бывшему помощнику народного депутата Игорю Павловскому. Вместо организации убийства его обвинили в замалчивании (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса).

Другим фигурантам дела - Алексею Левину и главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру - подозрения пока не меняли.

Также журналисты выяснили, что глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев мог влиять на официальное расследование.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что адвокаты Мангера пытаются отменить через суд его статус подозреваемого в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.