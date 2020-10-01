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Дело Гандзюк: Павловский указал, что заказчиком убийства был Мангер

Автор: РБК-Украина

Фигурант дела об убийстве активистки Катерины Гандзюк Игорь Павловский заявил, что инициатором нападения был глава Херсонского облсовета Владислав Мангер. Он заказал убийство Сергею Торбину.

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Об этом Павловский заявил во время заседания Приморского суда Одессы.

Он отметил, что во время нескольких разговоров с предполагаемым организатором нападения Алексеем Левиным тот упоминал "Николаевича" в связи с ситуацией. Позже он сделал вывод, что речь идет о Мангере.

"Левин тогда говорил, что надо что-то сделать с Гандзюк. Учитывая все это, я понял, что Левин заказал Торбину Катерину по просьбе Владислава Мангера", - заявил Павловский.

Ранее сообщалось, что Павловский согласился на сделку с признанием вины. Следствие обвиняет его в сокрытии преступления.

Напомним, в конце августа Днепровский районный суд Киева оставил без рассмотрения апелляцию главы Херсонского областного совета Владислава Мангера. Он пытался обжаловать содержание под стражей и изменить меру пресечения на залог. Мангер подозревается в заказе убийства Гандзюк.

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