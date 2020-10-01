Дело Гандзюк: Павловский указал, что заказчиком убийства был Мангер

Фото: Игорь Павловский (УНИАН)

Фигурант дела об убийстве активистки Катерины Гандзюк Игорь Павловский заявил, что инициатором нападения был глава Херсонского облсовета Владислав Мангер. Он заказал убийство Сергею Торбину.

Об этом Павловский заявил во время заседания Приморского суда Одессы.

Он отметил, что во время нескольких разговоров с предполагаемым организатором нападения Алексеем Левиным тот упоминал "Николаевича" в связи с ситуацией. Позже он сделал вывод, что речь идет о Мангере.

"Левин тогда говорил, что надо что-то сделать с Гандзюк. Учитывая все это, я понял, что Левин заказал Торбину Катерину по просьбе Владислава Мангера", - заявил Павловский.

Ранее сообщалось, что Павловский согласился на сделку с признанием вины. Следствие обвиняет его в сокрытии преступления.

Напомним, в конце августа Днепровский районный суд Киева оставил без рассмотрения апелляцию главы Херсонского областного совета Владислава Мангера. Он пытался обжаловать содержание под стражей и изменить меру пресечения на залог. Мангер подозревается в заказе убийства Гандзюк.