Дело экс-главы МИД, подозреваемого в убийстве, передали в суд

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном деле в отношении бывшего Министра иностранных дел Украины. Его обвиняют в умышленном убийстве.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

Досудебное расследование по делу завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, что в феврале этого года обвиняемый, его жена и потерпевший употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего последний скончался на месте.

Напомним, в конце марта по подозрению в убийстве бывшего владельца телеканала "Интер" Сергея Старицкого был задержан бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара. Изначально дело о его смерти расследовали как самоубийство.

Инцидент произошел в доме Кожары в селе Чайки, в момент выстрела бывший министр и его жена якобы находились в других комнатах.

Во время одного из судебных заседаний жена Кожары заявила о своей причастности к убийству Старицкого. Она якобы пыталась отобрать у него пистолет. После чего Марине Козерод сообщили о подозрении за заведомо ложные показания в деле. 15 апреля суд отпустил ее под личное обязательство.

В мае Кожара вышел из СИЗО, внеся залог в размере 14 млн гривен. После этого прокуратура потребовала повторного ареста Кожары без права на внесение залога. В результате 11 июня суд повторно арестовал Кожару.