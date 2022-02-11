Дело о ДТП с машиной Ярославского и новая встреча "нормандских" советников: новости за 10 февраля

В Берлине состоялась очередная встреча "нормандских" советников, дело о ДТП с машиной бизнесмена Александра Ярославского хотели сфальсифицировать, украинцев наняли для провокаций в РФ. Подробнее о том, что произошло в четверг, 10 февраля - в материале РБК-Украина.
Вторая за месяц. В Берлине прошла встреча "нормандских" советников: подробности
В Берлине в четверг, 10 февраля, состоялись вторые за последний месяц переговоры политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Украинская сторона надеялась, что эта встреча позволит приблизить нормандский саммит лидеров.
Встреча "нормандских" политических советников длилась почти 9 часов, дольше первых переговоров, состоявшихся в Париже. Подробности встречи – в материале РБК-Украина.
Дело о ДТП с машиной Ярославского хотели сфальсифицировать. Уволен начальник полиции
Министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Причина - попытка следователей сфальсифицировать дело о смертельном ДТП с машиной бизнесмена Александра Ярославского.
Напомним, ранее сообщалось, что накануне вечером на трассе Киев - Харьков - Довжанский в Харьковской области машина из кортежа Ярославского насмерть сбила мужчину. Жертва погибла от множественных переломов, травм жизненно важных органов и головы. Также сообщалось, что якобы с повинной пришел водитель, который работает у Ярославского, однако полиция заявила, что будет вызывать бизнесмена на допрос. Днем стало известно, что Александр Ярославский покинул Украину.
Украинцев наняли для провокаций в РФ: СБУ сорвала планы российских спецслужб
Служба безопасности Украины (СБУ) сорвала операцию российских спецслужб. Они наняли украинских "титушек" для провокаций на территории России.
По предварительным данным, российские спецслужбы разработали план провокаций и диверсий, направленных против собственного населения на территории России. Для этого были завербованы трое жителей Киевской области из криминальных кругов. В их задачи входило формирование двух групп по пять человек в каждой с последующей отправкой в РФ.
Умер соавтор открытия ВИЧ и нобелевский лауреат Монтанье
Во Франции умер сооткрыватель вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и лауреат Нобелевской премии по медицине 2008 года профессор Люк Монтанье. Он скончался в возрасте 89 лет.
В 1983 году Монтанье открыл ВИЧ вместе со своими коллегами Жан-Клодом Шерманом и Франсуазой Барре-Синусси. В 2008 году профессор Монтанье и его коллеги были удостоены Нобелевской премии по медицине за работу над ВИЧ.
Россия снова попалась на допинге: что известно о скандале на зимней Олимпиаде-2022
Олимпийский комитет России снова испытывает проблемы с допинг-тестами. Россияне всерьез рискуют потерять командное "золото" в фигурном катании.
После завершения командных соревнований в фигурном катании, где победителем стала команда ОКР, не провели церемонию награждения. Позже выяснилось, что причиной переноса стала проблемная допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой. По данным тамошней прессы, сомнительный тест спортсменка сдала еще в декабре. Анализ показал наличие в организме Валиевой запрещенного препарата в небольшой дозе.
Вернутся ли в Украину сильные морозы: прогноз Укргидрометцентра
В Украине в конце этой недели ожидается снижение ночной температуры ниже нуля. Но предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют, что до конца месяца сильных морозов уже не будет.
По прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие несколько дней погода изменится. Сейчас на нее влияют атмосферные фронты с Северо-Запада, которые будут проявлять себя до субботы, 12 февраля. Самые большие осадки в Киеве ожидаются в ночь на субботу, когда прогнозируется мокрый снег с дождем.