ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дело "диверсантов": адвокат заявил о пытках задержанного 3 сентября крымского татарина

Новина українською →
Четверг 16 сентября 2021 15:39
Дело "диверсантов": адвокат заявил о пытках задержанного 3 сентября крымского татарина Фото: к крымскому татарину Асану Ахтемову применяли пытки (facebook.com)
Автор: Инна Собора

Сразу после задержания 3 сентября к крымскому татарину Асану Ахтемову применялись пытки электрическим током и психологическое насилие. Их целью было "выбить" у Ахметова признание в преступлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Айдера Азаматова "Крымской правозащитной группе".

Кроме того, по словам адвоката, к Ахтемову в условиях СИЗО не оказывают медпомощь.

"Во время нашей встречи мой подзащитный Асан Ахтемов рассказал мне, что испытывает сильные боли слева в области ребер, а также не может оправляться с момента задержания. Во время следственных действий Асан просил сотрудников ФСБ вызвать ему скорую, на третий день - десятого сентября в здание ФСБ Асану вызывали скорую помощь, по словам Асана ему поставили укол обезболивающего", - рассказал Азаматов.

В СИЗО Ахтемов просил оказать медпомощь, к камере подошел фельдшер, опросил его через дверь и ушел.

"Кроме того Асан испытывает приступы удушья, во сне он начинает задыхаться, сокамерники его будят ночью во время таких приступов", - рассказал адвокат.

Напомним, 3 и 4 сентября в ходе массовых обысков в оккупированном Крыму, прошедших в домах крымских татар были задержаны 5 крымских татар. Среди них Эльдар Одаманов, Нариман Джелялов, Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов и Шевкет Усеинов.

Их подозревают в "диверсии на газопроводе". За это крымские татары могут получить от 12 до 15 лет тюрьмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Политзаключенные в РФ
NEWS
Будет ли в Киеве жесткий карантин: позиция КГГА
Будет ли в Киеве жесткий карантин: позиция КГГА
DAILY
Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться