Дело Бабченко: подозреваемый в организации теракта заявил о работе на контрразведку

Он также заявил, что ему было известно про инсценировку убийства Бабченко

Подозреваемый в организации покушении на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко - Борис Герман - в зале Шевченковского суда заявил, что работает на контрразведку. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

"Ко мне обратился давний знакомый, который живет в Москве, он занимается организацией беспорядков в Украине. Этот факт был доложен внутренней разведке Украины. Контрразведка дала мне возможность изучать потоки денег.. Цимбалюк был выбран для своей миссии контрразведкой, он известен своей деятельностью во время АТО, он батюшка", - сказал Герман.

Он также заявил, что ему было известно про инсценировку убийства Бабченко.

"Мы знали и про инсценировку, нам все это было известно. Это не было озвучено до сих пор. Эта операция была секретной. Мной также было много выявлено и доложено о путях доставки денег, а также партий, которые пользуются этими деньгами. Ради этого всего это и делалось. Эпизод с Цимбалюком - просто дорога к этому. Мы знали, что не будет никакого убийства. Делалось это только во благо Украины", - сообщил Герман.

Подозреваемый в организации покушения на убийство журналиста также назвал партию, которая в Украине финансируются Кремлем.

"Есть у нас такая партия как "Розумна сила", которая финансируется Путиным. В окружении Пашинского есть люди, которые финансируются так же. После этого заявления я могу попасть в неприятности", - рассказал он.

Напомним, сегодня, 31 мая 2018, в Шевченковском райсуде Киева Герману избирают меру пресечения как подозреваемому в организации покушения на убийство Аркадия Бабченко. Прокурор по делу заявил, что сторона обвинения просит к Борису Герману применить меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что Герману объявлено о подозрении в совершении таких преступлений: приготовление к преступлению (ч. 1 ст. 14), организация преступления (ч. 3 ст. 27), теракт, повлекший гибель человека (ч. 3 ст. 258) УК Украины.

Добавим также, что сегодня бывший доброволец АТО Алексей Цимбалюк у себя в Facebook заявил, что является исполнителем инсценированного СБУ покушения на российского журналиста Бабченко.