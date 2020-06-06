В деле об убийстве Тлявова спустя год появились новые детали

Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 18 и 19 июня

В деле убийства 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком появились новые детали. Полицейские совершили более 10 выстрелов в сторону общественного места, где был Кирилл Тлявов.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в видеообращении.

Как она сообщила, следующее судебное заседание по этому делу назначено на 18 и 19 июня 2020 года.

В их ходе планируется исследовать протоколы следственных экспериментов. Прокуроры будут ходатайствовать о продлении срока содержания под стражей полицейскому и продлении действия обязанностей, возложенных судом на других обвиняемых.

Как известно, двух подозреваемых по делу убийства мальчика суд отпустил из-под стражи. Вышли на свободу из СИЗО бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей.

Под стражей остается один подозреваемый - бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый - сын Петровца - находится под личным обязательствам.

Напомним, в прошлом году двое пьяных полицейских, по данным следствия, стреляли по металлическим банкам возле детской площадки. В результате одна из пуль попала в мальчика, который умер.

После смерти мальчика руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевской области отстранили от выполнения служебных обязанностей. Однако позже стало известно, что полиция назначила бывшего начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, которого отстранили, головой полицейских в составе операции Объединенных сил.

Тогда Владимир Зеленский поручил подготовить доклад по убийству мальчика в Переяслав-Хмельницком.

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Автор: Анастасия Рокитна