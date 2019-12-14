В ходе следствия в деле об убийстве Павла Шеремета разрабатывались 20 групп. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Он рассказал, что экспертиза установила ДНК подозреваемых на взрывчатке, идентичной той, который был подорван автомобиль Павла Шеремета.

"В основу нашего подозрения ложится самое главное - экспертиза. Пума и Буча изготовили мину, практически идентичную той, которой был убит Павел Шеремет. Антоненко и Кузьменко, она же "Лиса", по экспертизе, были теми двумя людьми, которые заложили мину под автомобиль Павла Шеремета – это второй факт", - сказал Аваков.

Ранее Аваков заявил, что для того, чтобы определить заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета, необходима помощь Службы безопасности Украины (СБУ) и главного управления разведки.

По данным следствия, задержанный Андрей Антоненко решил создать группу, чтобы в ее составе совершить убийство Шеремета. В дальнейшем он привлек к организации Кузьменко, военнослужащего по контракту Яну Дугарь и других людей.