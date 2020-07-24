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В деле о смерти волонтера Кучапина появился важный свидетель

Киев, Пятница 24 июля 2020 16:24
В деле о смерти волонтера Кучапина появился важный свидетель
Фото: Алексей Кучапин (facebook.com/Hiitisnotme)
Автор: РБК-Украина

В МВД заявили, что свидетель предоставил важные показания

В деле о смерти волонтера Алексея Кучапина, тело которого обнаружили на съемной квартире в Киеве, появился важный свидетель. На сегодня ничто не указывает на насильственную смерть.

Об этом заявил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает пресс-служба МВД.

По его словам, правоохранители нашли свидетеля, с которым перед смертью общался Кучапин. Свидетель предоставил важные показания для следствия.

Как отметил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, при осмотре квартиры, кроме документов и личных вещей, на столе обнаружили предсмертную записку.

"Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз, в частности, гистологической, химической, фармакологической, графологической и психологической. Осмотрев квартиру, полицейские установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений", - добавил Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обнаружили тело волонтера Кучапина, он руководил благотворительной организацией "Дом милосердия".

Об исчезновении 39-летнего мужчины 19 июля сообщила его жена. 21 июля его тело в арендованной квартире в Днепровском районе столицы обнаружили полицейские, прибывшие на вызов.

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