Что делать, если попали в ДТП: алгоритм действий

Патрульная полиции Киевской области напомнила водителям, как нужно действовать, если произошло дорожно-транспортное происшествие. А также уточнила, какие меры нужно предпринимать, если есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение патрульной полиции Киевской области.

В частности, в ведомстве напомнили, как следует поступать водителю, который попал в дорожно-транспортное происшествие и правильную очередность действий.

Алгоритм действий при ДТП

"Немедленно остановите транспортное средство и оставайтесь на месте происшествия;

включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки;

окажите медицинскую помощь пострадавшим, вызовите бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи, или обратитесь за помощью к собравшимся.

Если все вышеперечисленные действия невозможны, отвезите пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, предварительно зафиксировав расположение следов ДТП и положение транспортного средства после его остановки. В медицинском учреждении сообщите свою фамилию и номерной знак транспортного средства, после чего вернитесь на место происшествия;

сообщите об аварии на линию 102, запишите фамилии и адреса очевидцев и ждите прибытия полицейских;

предпримите все возможные меры для сохранения следов происшествия и их ограждения, организуйте объезд места происшествия;

до проведения медицинского осмотра не употребляйте алкоголь, наркотики или лекарственные препараты, изготовленные на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки)", - говорится в сообщении полиции.

Стоит отметить, что также необходимо уведомить о случившимся свою страховую компанию и в случае серьезной аварии вызвать страхового агента и юриста.