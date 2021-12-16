Что делать, если попали в ДТП: алгоритм действий

Патрульная полиции Киевской области напомнила водителям, как нужно действовать, если произошло дорожно-транспортное происшествие. А также уточнила, какие меры нужно предпринимать, если есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение патрульной полиции Киевской области.
В частности, в ведомстве напомнили, как следует поступать водителю, который попал в дорожно-транспортное происшествие и правильную очередность действий.
Если все вышеперечисленные действия невозможны, отвезите пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, предварительно зафиксировав расположение следов ДТП и положение транспортного средства после его остановки. В медицинском учреждении сообщите свою фамилию и номерной знак транспортного средства, после чего вернитесь на место происшествия;
Стоит отметить, что также необходимо уведомить о случившимся свою страховую компанию и в случае серьезной аварии вызвать страхового агента и юриста.
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