Что делать, если отказали в вакцинации против COVID-19: инструкция Минздрава

Отказ из-за документов

Как отметил Кузин, если в пункте прививок в центре вакцинации, говорят, что без подписанной декларации с семейным врачом не могут сделать прививку, то это не соответствует действительности. Декларация не является обязательной для получения вакцины против COVID-19.

"И хотя с ней процесс внесения данных в электронную систему здравоохранения будет быстрее, однако и без нее это возможно. Достаточно иметь с собой паспорт и индивидуальный налоговый номер", - добавил он.

Если же прививку отказываются делать из-за того, что предыдущая доза была введена в другом заведении, то это также не соответствует действительности. Получить вакцину можно в любом пункте вакцинации против COVID-19, независимо от того, где делали предыдущее прививки, отметил Кузин.

Найти актуальный перечень пунктов прививки и центров массовой вакцинации и выбрать ближайший можно по ссылке vaccination.covid19.gov.ua/list

Отказ через виды вакцин

В то же время, если в вакцинации отказывают из-за отсутствия конкретной вакцины, то эту проблему также можно решить, сообщил Кузин.

В первую очередь нужно знать, что отсутствие определенной вакцины не может быть причиной отказать в прививке, поскольку сейчас в Украине уже утверждены безопасные схемы комбинирования вакцин против COVID-19. То есть можно использовать различные типы вакцин для первой, второй и последующих доз, добавил он.

Если причину отказа объяснили в необходимости открывать новый флакон, то вариантов решения этой проблемы есть также несколько: