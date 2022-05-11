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Что делать с обгоревшими банкнотами: разъяснение НБУ

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Украина, Среда 11 мая 2022 07:30
Что делать с обгоревшими банкнотами: разъяснение НБУ Фото: поврежденные огнем банкноты можно отдать в НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Значительно поврежденные банкноты гривны из-за пожара можно отдать на исследование для возмещения убытков. Возмещается вся сумма денежных знаков национальной валюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Куда обращаться?

В региональные подразделения денежного обращения Национального банка Украины, которые сегодня работают в Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях.

Контакты подразделений денежного обращения НБУ по ссылке.

Сначала стоит позвонить в соответствующее региональное подразделение денежного обращения НБУ и узнать, работает ли подразделение в городе в ближайшие дни.

В условиях военного положения с целью упрощения порядка обмена поврежденных огнем банкнот региональным подразделениям денежного обращения НБУ даны соответствующие разъяснения относительно приема и обмена таких банкнот.

Вместе с поврежденными банкнотами необходимо предоставить справку о пожаре, катастрофе, возникновении другой ситуации (при наличии) или указать в заявлении ситуацию, в результате которой повредились банкноты.

Не рекомендуется:

Самостоятельно нарушать целостность банкнот, если повреждение двух или большего количества банкнот привело к их склеиванию (спеканию).

Если в регионе нет подразделения денежного обращения НБУ

В таком случае необходимо обращаться к уполномоченным банкам (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен банк, ПУМБ). Информацию о работе отделений уполномоченных банков можно найти на сайтах.

Уполномоченные банки не обследуют значительно поврежденные банкноты, а пакуют их с максимальным сохранением целостности и передают как сомнительные для проведения исследований в Национальный банк Украины вместе с заявлением предъявителя, справкой о принятии банкнот для исследования и справкой о пожаре, катастрофе, возникновении другой ситуации (при наличии).

Какую сумму возместят?

Клиентам возмещается сумма денежных знаков национальной валюты, которые выявлены специалистами НБУ из целостной группы поврежденных банкнот, с утраченными в результате пожара платежными признаками, но без признаков подделки.

Ранее НБУ разъяснил, как обменять значительно поврежденные банкноты иностранных валют.

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Национальный банк Украины
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