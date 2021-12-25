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Чем делать дополнительную и бустерную прививку: названы вакцины

Автор: Ульяна Безпалько

Вакцины Modernа и Pfizer можно применять в качестве бустеров на все типы препаратов. Во время введения дополнительной дозы применяют ту же вакцину, что и во время основного курса.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, Минздрав поддерживает позицию Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕІ) по вопросам ревакцинации. Согласно рекомендации группы, препараты Modernа и Pfizer можно применять в качестве бустеров на все типы вакцины.

"Также, согласно рекомендациям НТГЕІ, ревакцинация проводится так: бустер м-РНК вакцинами Modernа и Pfizer на все типы вакцины. Например, если базовая вакцинация у вас была сделана Коронаваком или АстраЗенекой, ревакцинальную дозу вы получите мРНК вакциной", - заявил Ляшко.

Также министр отметил, что во время введения дополнительной дозы применяют тот же препарат, которым вакцинировали во время основного курса. В случае его отсутствия возможна комбинация вакцин, которая утверждена в Украине схемами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр здравоохранения Виктор Ляшко раскрыл все подробности ревакцинации и дополнительной прививки.

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Министерство здравоохранения УкраиныВиктор ЛяшкоКоронавирусВакцинация