Чем делать дополнительную и бустерную прививку: названы вакцины

Вакцины Modernа и Pfizer можно применять в качестве бустеров на все типы препаратов. Во время введения дополнительной дозы применяют ту же вакцину, что и во время основного курса.

По словам Ляшко, Минздрав поддерживает позицию Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕІ) по вопросам ревакцинации. Согласно рекомендации группы, препараты Modernа и Pfizer можно применять в качестве бустеров на все типы вакцины.

"Также, согласно рекомендациям НТГЕІ, ревакцинация проводится так: бустер м-РНК вакцинами Modernа и Pfizer на все типы вакцины. Например, если базовая вакцинация у вас была сделана Коронаваком или АстраЗенекой, ревакцинальную дозу вы получите мРНК вакциной", - заявил Ляшко.

Также министр отметил, что во время введения дополнительной дозы применяют тот же препарат, которым вакцинировали во время основного курса. В случае его отсутствия возможна комбинация вакцин, которая утверждена в Украине схемами.