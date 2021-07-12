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Делали селфи во время грозы: в Индии молния убила 11 человек

Автор: Мария Кучерявец

В воскресенье, 11 июля в индийском городе Джайпур по меньшей мере 11 человек погибли от удара молнии. Погибшие делали селфи на туристической башне во время грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Известно, что люди фотографировались под дождем на сторожевой башне Амбер-форт 12 века, которая является популярным туристическим местом.

Отмечено, что в момент инцидента на башне было 27 человек. Когда ударила молния, некоторые из них, как пишет издание, прыгнули с башни на землю.

Как сообщают местные СМИ, в этот день произошло еще девять смертей от ударов молнии в Раджастхане, штате, где находится Джайпур.

Указано, что власти штата назначила семьям погибших компенсацию в 500 тысяч рупий (6700 долларов).

В СМИ добавляют, что сезон муссонов в Индии, во время которых наблюдаются сильные дожди, обычно длится с июня по сентябрь. С 2004 года от ударов молний погибли в среднем 2000 людей.

Кроме этого, индийское метеорологическое управление (IMD) заявило, что с 1960-х годов количество смертей от ударов молнии в стране удвоилось. Одной из причин является климатический кризис.

Напомним, что в американском штате Джорджия молния убила 15-летнюю девочку, которая отдыхала на пляже.

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