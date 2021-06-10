Делали фото для соцсетей: под Киевом школьница застрелила парня

Под Киевом школьница по неосторожности застрелила парня. Открыто уголовное дело, ей грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.
Сообщается, что инцидент произошел в Буче. По данным полиции, после ВНО четверо школьников пошли домой к одному из товарищей, взяли пневматическое ружье и решили делать с ним фото для социальных сетей.
"В результате 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелил в грудь 16-летнему парню. Юноша скончался на месте. По предварительным данным, отец убитого парня должен был подарить ему это ружье", - говорится в сообщении.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
Напомним, ранее на этой неделе на Печерске в Киеве произошел дорожный конфликт между водителем легкового авто и водителем эвакуатора. В результате на последнего накинулись с ножом.
До этого в столице во время конфликта двух бизнес-партнеров произошла стрельба. В результате инцидента оба были госпитализированы: один с ранением головы, второй - с травмами.