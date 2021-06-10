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Делали фото для соцсетей: под Киевом школьница застрелила парня

Автор: РБК-Украина

Под Киевом школьница по неосторожности застрелила парня. Открыто уголовное дело, ей грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Сообщается, что инцидент произошел в Буче. По данным полиции, после ВНО четверо школьников пошли домой к одному из товарищей, взяли пневматическое ружье и решили делать с ним фото для социальных сетей.

"В результате 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелил в грудь 16-летнему парню. Юноша скончался на месте. По предварительным данным, отец убитого парня должен был подарить ему это ружье", - говорится в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее на этой неделе на Печерске в Киеве произошел дорожный конфликт между водителем легкового авто и водителем эвакуатора. В результате на последнего накинулись с ножом.

До этого в столице во время конфликта двух бизнес-партнеров произошла стрельба. В результате инцидента оба были госпитализированы: один с ранением головы, второй - с травмами.

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