Дела Майдана: задержан экс-правоохранитель, подозреваемый в убийстве митингующих

Известно, что экс-правоохранитель начал скрываться от органов следствия и суда после сообщения ему о подозрении в начале сентября текущего года и был объявлен в розыск.

По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый, выполняя преступный приказ руководства ГУМВД Украины, для препятствования массовому движению митингующих Майдана Независимости организовал террористический акт и убийство участников.

В результате чего было совершено убийство 3 человек, причинение тяжких телесных повреждений 14 лицам и телесных повреждений средней тяжести 59 лицам.

Экс-правоохранителю инкриминировали организацию, на выполнение преступного приказа, террористического акта, незаконного препятствования проведению митингов, а также превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Сейчас продолжается досудебное расследование.