UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дела Майдана: задержан экс-правоохранитель, подозреваемый в убийстве митингующих

Автор: Мария Кучерявец

Бывшего чиновника ГУМВД Украины в г. Киеве, который скрывался от следствия и суда, задержали. Его подозревают в убийстве трех участников Майдана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Известно, что экс-правоохранитель начал скрываться от органов следствия и суда после сообщения ему о подозрении в начале сентября текущего года и был объявлен в розыск.

По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый, выполняя преступный приказ руководства ГУМВД Украины, для препятствования массовому движению митингующих Майдана Независимости организовал террористический акт и убийство участников.

В результате чего было совершено убийство 3 человек, причинение тяжких телесных повреждений 14 лицам и телесных повреждений средней тяжести 59 лицам.

Экс-правоохранителю инкриминировали организацию, на выполнение преступного приказа, террористического акта, незаконного препятствования проведению митингов, а также превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Читайте РБК-Украина в Google News
МайданПрокуратура